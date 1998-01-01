صحة غزة: العمليات الجراحية وعدد من الخدمات ستتوقف خلال أيام في مشافي القطاع

غزة / سما/

اكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء الاثنين أن العمليات الجراحية وعدد من الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة ستتوقف خلال أيام.

وأرجع الناطق باسم الصحة أشرف القدرة في تصريح له, السبب إلى "النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية والأرصدة الدوائية الأساسية والفحوصات المخبرية".

وحذرت الصحة من ان نقص المتطلبات الطبية اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية وأطلقت خلال الأشهر الماضية أكثر من نداء استغاثة من أجل التحرك السريع لسد النقص الحاد في كميات الأدوية والمستهلكات الطبية.

وقالت أن هذا النقص أثر على تلبية احتياجات المرضى المتزايدة وما يتركه من استمرار لمعاناة المرضى جراء طول قوائم الانتظار للحصول على الخدمات الجراحية التخصصية.

ويذكر ان شركات النظافة في مستشفيات, ومرافق وزارة الصحة في قطاع غزة توقفت عن العمل جراء عدم تلقيها لمستحقاتها المالية؛ إلا أنها علقت إضرابها بعد تخصيص وزير الصحة جواد عواد دفعة مالية لها من مستحقاتها المتأخرة، لكنها أمهلت الوزارة أسبوعًا لحل الأزمة بشكل نهائي.