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تقديم لائحة إتهام بحق عهد التميمي وأمها

الإثنين 01 يناير 2018 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم لائحة إتهام بحق عهد التميمي وأمها



القدس/سما/
 
قدمت نيابة جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، لائحة اتهام أمام المحكمة العسكرية ضد الطفلة عهد التميمي التي تواصل اعتقالها منذ اكثر من أسبوعين.
وقال جيش الاحتلال إنه تم توجيه تهمة مهاجمة ضابط وجندي في 15 الشهر الماضي، بالاضافة الى خمس مرات سابقة هاجمت خلالها الطفلة عهد جنود الاحتلال وألقت باتجاههم الحجارة وأعترضت عملهم بالاضافة الى المشاركة في المواجهات و"تحريض" الآخرين على المشاركة فيها.
كما تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي، والدة عهد، والتي اتهمت بالمشاركة في ضرب الضابط والجندي بالإضافة الى مشاركتها في حادث آخر في ٨ كانون الثاني الماضي و"بالتحريض" على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي.
وطلبت النيابة العسكرية من المحكمة تمديد فترة اعتقال عهد التميمي ووالدتها.
 
#عهد التميمي #احتلال #اتهام

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