الزعنون: الشروع بتوزيع الدعوات الرسمية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي

رام الله/سما/

كشف رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بأنه قد تم البدء بتوزيع الدعوات الرسمية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المقررة يومي 14 و15 من الشهر المقبل.

وقال الزعنون لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم الاحد، ان الدعوات تشمل 10 من اعضاء حركة حماس في المجلس التشريعي لافتا الى ان مرحلة توزيع الدعوات ستنتهي غدا الاثنين.

واضاف الزعنون ان اعمال المجلس المركزي ستنطلق عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد الموافق 14 كانون الثاني في مقر الرئاسة برام الله على ان يلقي السيد الرئيس محمود عباس كلمة هامة وشاملة في الجلسة الافتتاحية.

وتابع الزعنون ان اليوم الثاني سيشهد جلسة المناقشة العامة ومن ثم اصدار البيان الختامي لافتا الى ان ابرز قضية على جدول الاعمال ستكون اجراء مراجعة سياسية شاملة للمرحلة السابقة وبحث وضع استراتيجية وطنية للمرحلة القادمة.