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فرج: ستبقى المخابرات الدرع الحامي من أي تهديد

الإثنين 01 يناير 2018 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرج: ستبقى المخابرات الدرع الحامي من أي تهديد



رام الله/سما/

اكد رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في كلمة له على صفحة الجهاز الرسمية التي أطلقت رسميا اليوم الاثنين، على "فيسبوك"، و"تويتر"، إن جهاز المخابرات العامة أحد أركان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بقيادة الرئيس محمود عباس، يعمل بعقيدة فلسطينية وطنية عنوانها: "حماية الوطن والمواطن وترسيخ سيادة النظام والقانون".

ووجه الرسائل التالية على الصفحة:

    للوطن والقيادة أقول: إننا في جهاز المخابرات العامة وبتعليمات الرئيس سنبقى الدرع الحامي من أي تهديد، والسيف القاطع المشرع في وجه أي عدو.

    للمواطنين أقول: كرامتكم، وأموالكم، وأعراضكم، أمانة نحميها بأرواحنا، ونعتبركم شركاءنا في حماية الوطن من أي تهديد.

    لضباط وضباط صف وجنود الجهاز أقول: أنتم رأس الحربة في معركة حماية الوطن والمواطن أعانكم الله على حمل الأمانة وانتم أهل لها

#ماجد فرج #مخابرات #تهديدات

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