"حنا سعوديين ونحب سلمان".. "رنّة" لعملاء "موبايلي" في المملكة

الرياض / وكالات /

قدم الشاعر حامد زيد قصيدة "حنا سعوديين ونحب سلمان" كـ"رنّة" لعملاء "رنان" في شركة "موبايلي".

وتأتي هذه المشاركة من قبل "زيد" بمناسبة ذكرى البيعة، حيث تحدث عن خادم الحرمين الشريفين وعبّرَ عن مدى تَلاحُمِ قيادة المملكة وشعبها.

وقال الشاعر حامد زيد: أسعد بأن أكون مشاركًا بالرنة وأن تكون متاحةً حاليًا لعملاء رنان في شركة "موبايلي" الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعًا، وأتمنى أن تلاقي الرنة استحسان المشتركين فيها.

وأضاف: يمكن لعملاء موبايلي الاشتراك في الرنة عبر إرسال الرمز 1186271 إلى 1404 أو عبر تطبيق "رنان".

جدير بالذكر أن الشاعر حامد زيد يعد أحد أبرز الشعراء المميزين في الشعر النبطي ويتمتع بجماهيريةٍ ويقدم العديد من القصائدٍ ذات المعاني الفريدة.