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سلطات الاحتلال تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 53 وقتا الشهر المنصرم

الإثنين 01 يناير 2018 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 53 وقتا الشهر المنصرم



الخليل/سما/

اكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، ان سلطات الاحتلال ، منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 53 وقتاً خلال الشهر المنصرم.

وأوضح ادعيس في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الاحتلال يكون بذلك قد منع رفع الأذان خلال عام 2017، (645) وقتاً، منتهكا بذلك حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف، ومنتقصاً من حرية المسلمين بإقامة شعائرهم الدينية.

وحذَّر من خطورة التصاعد في الانتهاكات للمواقع الدينية والأثرية في مدينة الخليل في خطوة لبسط السيطرة الاحتلالية عليها وإتاحة المجال للمستوطنين المغتصبين لممارسة اعتداءاتهم على المدينة وأهلها الصابرين الصامدين.

وطالب ادعيس، المنظمات الدولية وعلى رأسها "اليونسكو" بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات على حرمات المسجد الإبراهيمي، كونه مسجداً إسلامياً خالصاً ووقفاً للمسلمين.

#احتلال #ادان

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