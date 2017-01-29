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الاحتلال يقرر الافراج عن الطفلة "مرح الجعيدي"

الإثنين 01 يناير 2018 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرة الطفلة "مرح الجعيدي  16عاماَ  بعد اعتقال دام لمدة عام داخل معتقلات الاحتلال.

هذا واعتقل  جيش الاحتلال الأسيرة جعيدي بتاريخ 29/1/2017، وأصدر بحقها قبل مدة قصيرة قراراً يقضي بسجنها مدة عاماً كاملاً، إضافة إلى دفعها غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل.

تجدر الإشارة إلى أن الأسيرة جعيدي، طالبة في الصف العاشر في المرحلة الأساسية، وقد تم تلفيق اعتقالها بادعاء محاولتها تنفيذ عملية طعن، كما وجرى ترهيبها بتعمد إطلاق الرصاص الحي اتجاهها، وقد خاضت غمار ما يزيد عن 14 محاكمة قبل إصدار حكم نهائي بحقها.

#احتلال #افراج

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