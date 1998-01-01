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غوغل يحتفي بالمغنية السعودية طروف عبد الخير آدم

الإثنين 01 يناير 2018 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل يحتفي بالمغنية السعودية طروف عبد الخير آدم



الرياض / وكالات /

في سابقة هي الاولى احتفى موقع غوغل  بذكرى ميلاد واحدة من أوائل المغنيات في السعودية، هي طروف عبد الخير آدم، التي عرفت باسم "عتاب"، والتي كانت واحدة من أشهر مغنيات المناسبات السعيدة في بلادها في سبعينيات القرن الماضي.

وأفرد الموقع مقالا عن المغنية في ذكرى ميلادها الذي يوافق 30 كانون الأول/ديسمبر، وقال إنها كانت واحدة من أوائل المغنيات اللواتي غنين في الأماكن العامة بمنطقة الخليج.

ولدت عتاب في الرياض عام 1947 وقبل أن تتجاوز الـ13 من العمر، أي بنهاية الستينيات، اكتشفها الموسيقار والمغني السعودي طلال مداح الذي شجعها ودعمها في تسجيل أول اسطوانة لها، ثم ذاع صيتها بعد ذلك.

وانطلقت شهرتها بشكل أكبر في العالم العربي عندما قدمها المغني المصري عبد الحليم حافظ في حفلة بمصر بداية السبعينيات.

تميزت عتاب، التي أثمرت تجربتها عن 15 ألبوما غنائيا، بأغانيها التي جمعت بين التقليدية والمعاصرة، وعملت مع العديد من الموسيقيين والشعراء، مثل محمد الموجي الذي لحن لها أغنية "فك القيد" وصلاح الشرنوبي وسامي الحفناوي وعبد الرب إدريس وسراج عمر ومحمد زكي ملاح وخالد الفيصل وفوزي محسون، وغيرهم.

ومن أهم أغانيها "جاني الأسمر" و"حبيب الروح" و"ردي علي" و"لا تكثر حلوفك" و"يا نعيش اثنين" و"يجوز لك تخطي".

وكان الناقد الموسيقي المصري أمجد مصطفى قد ذكر أن عتاب هي أول مغنية خليجية تحقق النجومية والانتشار على مستوى العالم العربي وأنها فتحت الطريق أمام الأصوات النسائية الخليجية مثل نوال الكويتية وأحلام الإمارتية وشقت الطريق في مجتمع يحرم الصوت النسائي.

وقال أيضا إنها أدخلت الحركة أثناء الغناء على خشبة المسرح مبتعدة عن الطريقة التقليدية في الغناء، ما شكل إطلالة جديدة بالنسبة للمغنيات العربيات من جيلها.

وخاضت عتاب أيضا تجربة التمثيل، عندما لعبت بطولة فيلم تلفزيوني بعنوان "عتاب رائدة الفضاء" بمشاركة الممثلة المصرية فايزة كمال.

ويذكر ان المغنية السعودية نوفيت في 19 آب/ أغسطس 2007، بعد معاناة مع مرض السرطان وبعد حياة فنية حافلة استمرت أكثر من 30 عاما.

#معنية #السعودية #الرياض

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