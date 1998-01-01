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السعودية ترفع أسعار البنزين الى الضعف

الإثنين 01 يناير 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ترفع أسعار البنزين الى الضعف



الرياض / وكالات /

ذكرت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة سترفع الأسعار المحلية للبنزين الاثنين بحيث ان بنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال، بينما سبياع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر عوضا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال.

وسيظل سعر الديزل للشاحنات دون تغيير.

وتبدأ السعودية مع العام الجديد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي في حزيران/يونيو 2016، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وقالت مصادر خليجية ان السعودية ستطبق الضريبة المضافة بنسبة خمسة في المئة أول أيام 2018 على سلع وخدمات في قطاعات مختلفة مثل النقل وتأجير العقارات التجارية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات وغيرها.

#السعودية #بنزين #الوقود

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