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"الغارديان" تكشف سبب التظاهرات في إيران

الإثنين 01 يناير 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الغارديان" تكشف سبب التظاهرات في إيران



طهران /وكالات /

عزت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اندلاع الاحتجاجات في إيران إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة، وتأثيرها على المواطن والظروف المعيشية.

وجاء في تقرير "الغارديان" أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل البيض والدواجن، والمعدلات المرتفعة للبطالة والتضخم دفعت المواطنين للاحتجاج.

وبحسب الصحيفة بلغ معدل البطالة 12.4%في هذه السنة المالية، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني، بزيادة 1.4% عن العام السابق، كما أن زهاء 3.2 مليون إيراني عاطلون عن العمل، من مجموع سكان إجمالي يصل إلى 80 مليون نسمة.

ووفقا للصحيفة، فإن المظاهرات التي جاءت للمطالبة بإصلاحات اقتصادية، تحولت بسرعة إلى مطالب سياسية طالت الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكانت إيران توصلت في عهد روحاني، إلى اتفاق مع واشنطن حول ملف طهران النووي وهو ما يعتبر إنجازا اقتصاديا هاما، أدى إلى رفع العقوبات واستعادة الاستثمارات الأجنبية والانطلاق مجددا إلى أسواق النفط العالمية.

المصدر: الغارديان

#ايران #احتجاجات #اوضاع اقتصادية

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