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لهذا تزداد أوزان السيدات بعد الزواج

الإثنين 01 يناير 2018 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا تزداد أوزان السيدات بعد الزواج



وكالات / سما /

أظهر استطلاع رأي شمل 500 رجل و500 امرأة في بريطانيا أن أكثر من ربع السيدات يكتسبن أوزانا إضافية بعد انتقالهن للعيش مع أزواجهن؛ لأنهن يبدأن في تناول مزيد من الأطعمة غير الصحية مثل البيتزا الجاهزة، السمك بالكاري ورقائق البطاطس المقلية.

 

وتبين من نتائج الاستطلاع أن 27% من السيدات يؤكدن أنه فور انتقالهن للعيش مع أزواجهن، فإنهن يبدأن في تناول أطعمة أقل من الناحية الصحية، وأن معظم وجباتهن تتركز على الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

وحمَّلت السيدات أزواجهن مسؤولية التغيرات التي طرأت على أنظمتهن الغذائية، وأكدن على أن تلك التغيرات حظيت في واقع الأمر بمجموعة من التأثيرات السلبية على عادات تناول الطعام الخاصة بهن، وأنها أدت في الأخير إلى زيادة أوزانهن.

 

فيما أشارت نسبة الـ73% المتبقية من السيدات اللواتي شاركن في الاستطلاع إلى أن أزواجهن أحدثوا فروقات تكاد لا تذكر بالنسبة لأنظمتهن الغذائية بعد الانتقال للعيش معهم.

 

لكن في المقابل، أكد 40% من الرجال الذين شملهم الاستطلاع أن زوجاتهم حظين بتأثير إيجابي على أنظمتهم الغذائية، بينما قال الـ60% المتبقين إن زوجاتهم أحدثن تغيرات بسيطة أو لم يحدثن أي تغيرات على الإطلاق فيما يتعلق بأنظمتهم الغذائية.

#الزواج #السيدات

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