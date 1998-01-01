الشرطة تقبض على شخص متهم بسرقة محتويات 15 مركبة في رام الله

رام الله / سما /

القت الشرطة فجراليوم القبض على شخص يشتبه به بسرقة محتويات 15 مركبة في مواقف وشوارع رام الله.



وذكر في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة وبعد تلقيها 5 شكاوى وبلاغات عن حالات سرقة محتويات مركبات بعد كسر زجاجها وسرقة اغراض منها في أحياء مختلفة في مدينة رام الله، على الفور تحرك فريق البحث والتحري بشرطة المباحث العامة وبإجرأءاتهم تم حصر الاشبتاه بشخص بضلوعه بالسرقة وبمتابعته حسب الأصول تم ألقاء القبض عليه وهو يحاول سرقة إحدى المركبات.



واضاف البيان أن شرطة المباحث وبعد سماع اقوال المشتبه به أفاد بارتكابه 15 حالة سرقة لمركبات وصلت الشرطة 5 منها فقط ولم يقدم الآخرين شكاوى لدى الشرطة وقد شملت المسروقات مبالغ مالية وحقائب نسائية وأجهزة خلوية ثمينة ومسجلات صوت وسماعات عن طريق كسر زجاج السيارات أثناء توقفها في مواقف العمارات وعلى جانبي الطريق.



وأكد البيان توقيف المشتبه به 24 ساعة تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه اصولاً.