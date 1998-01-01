الجيزة : مقتل شقيقين بهجوم مسلح على متجر

القاهرة /وكالات/

قالت مصادر أمنية إن شقيقين قتلا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، في هجوم مسلح على متجر يبيع مشروبات روحية في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وأضافت أن ملثما يستقل عربة صغيرة (توكتوك)، أطلق النار عليهما من بندقية آلية فأرداهما قتيلين وفر هاربا.

وقال مصدر إن الشقيقين يملكان متجرا لقطع غيار السيارات مجاورا لمتجر يبيع الخمور الذي يملكه مسيحي أيضا، لكنه نجا لوجوده داخل المتجر وقت إطلاق النار.

ورجحت المصادر أن يكون المهاجم ينتمي لتنظيم "داعش" لكن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا عن الهجوم بعد.

وكان مسلح قال تنظيم "داعش" إنه ينتمي إليه قد قتل عشرة أشخاص وشرطي في هجوم على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وقال التنظيم إن المهاجم قتل وإن مسلحين آخرين مرافقين له انسحبوا بعد تنفيذ الهجومين. لكن وزارة الداخلية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد إصابته.