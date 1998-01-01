صحيفة تزعم: بن سلمان”وبخ” مسئولين فلسطينيين وتدخل بتركيبة المرافقين للرئيس في زيارته الثانية

رأي اليوم

كشف مصدر خليجي مطلع لرأي اليوم النقاب عن ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وفي لقاءه الثاني والأخير مع القيادة الفلسطينية “وبخ” قياديين فلسطينيين وذكرهم بالإسم متهما إياهم بتسريب مضمون اللقاء الأول الذي حصل بالرياض مع وفد فلسطيني عريض الشهر الماضي.



ووجه الأمير السعودي رسالة نقد قاسية لمن وصفهم بالمسئولين عن تشويش موقف بلاده من المرافقين للرئيس عباس في زيارته الأولى للرياض.



وإتهم بن سلمان اشخاصا محددين بالوفد الفلسطيني بتسريب معلومات عن مضمون اللقاء الأول وتسليم معلومات استفاد منها “خصوم السعودية” وقاموا بتضخيمها.



وحسب المعلومات طلب ولي عهد السعودية وعند تنظيم الزيارة الثانية لعباس إلى الرياض عدم إصطحاب نفس اعضاء الوفد الذي رافقه في المرة الأولى .



عباس إستجاب للأمر وأحضر معه في الزيارة الثانية شخصيتين فقط هما مدير المخابرات ماجد فرج ومسئول التنسيق المدني مع اسرائيل الوزير حسين الشيخ.