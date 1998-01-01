تصرف همجي مع تامر حسني في حفلته يدفعه للانسحاب

عالم الفن

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا في الأردن في نادي الأرينا بالأردن، بحضور الآلاف من جمهوره.



الفنان المصري أشعل الحفل على مدار ساعة ونصف بمجموعة من أجمل أغانيه منها: "عمري ابتدا" و"نور عيني" و"يا مالي عيني".



تامر أوقف الحفل قبل نهايته بوقت قصير ليلبي رغبة جمهوره في التقاط الصور التذكارية معه، وصعد الجمهور على المسرح بتدافع شديد، فيما حاولت الفتيات جذبه للتصوير معهن مما أدى لتمزيق ملابسه، مما أدى إلى فوضى شديدة، وهو ما استدعى تدخل الأمن الذي اشتبك مع عدد من الجمهور.



الفنان المصري اضطر إلى الإنسحاب من المسرح حتى لا يتفاقم الأمر، وبعد السيطرة على الموقف قام تامر بالعودة إلى المسرح، واعتذر لجمهوره عن استكمال الحفل، وقام طاقم البودي جارد الخاص به بإخراجه من القاعة بشكل آمن من الجماهير، وذلك قبل موعد انتهاء الحفل بساعة.