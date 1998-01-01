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تصرف همجي مع تامر حسني في حفلته يدفعه للانسحاب

الإثنين 01 يناير 2018 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصرف همجي مع تامر حسني في حفلته يدفعه للانسحاب



عالم الفن

أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلا غنائيا كبيرا في الأردن في نادي الأرينا بالأردن، بحضور الآلاف من جمهوره.

الفنان المصري أشعل الحفل على مدار ساعة ونصف بمجموعة من أجمل أغانيه منها: "عمري ابتدا" و"نور عيني" و"يا مالي عيني".

تامر أوقف الحفل قبل نهايته بوقت قصير ليلبي رغبة جمهوره في التقاط الصور التذكارية معه، وصعد الجمهور على المسرح بتدافع شديد، فيما حاولت الفتيات جذبه للتصوير معهن مما أدى لتمزيق ملابسه، مما أدى إلى فوضى شديدة، وهو ما استدعى تدخل الأمن الذي اشتبك مع عدد من الجمهور.

الفنان المصري اضطر إلى الإنسحاب من المسرح حتى لا يتفاقم الأمر، وبعد السيطرة على الموقف قام تامر بالعودة إلى المسرح، واعتذر لجمهوره عن استكمال الحفل، وقام طاقم البودي جارد الخاص به بإخراجه من القاعة بشكل آمن من الجماهير، وذلك قبل موعد انتهاء الحفل بساعة.

#تامر حسني #الجمهور

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