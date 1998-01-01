رفح: ضبط "150" عبوة "اترمادول" واعتقال أربعة مهربين

غزة / سما /

قالت مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة بمحافظة رفح انها تمكنت بالتعاون مع دائرة التحري المركزي والشرطة العسكرية من ضبط كمية كبيرة من الترمادول خلال مهمة لها في المحافظة.



وأوضح مدير شرطة مكافحة المخدرات العقيد أحمد القدرة أن عناصر المكافحة ضبطت أربعة من مروجي المواد المخدرة خلال مهمة استمرت لـ24 ساعة، من جمع المعلومات والمتابعة والرصد للمهربين.



وبين القدرة أن شرطة مكافحة المخدرات ضبطت المهربين الأربعة وبحوزتهم "150" كرتونة اترمادول بعد نصب كمين محكم في محافظة رفح.



وأشار إلى شرطة المكافحة تحرزت على الكمية المضبوطة وحولتها برفقة المهربين الأربعة لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.