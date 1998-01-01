جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"أسرى فلسطين" الأسير بشير الخطيب من أراضي 48 ينهى عقده الثالث خلف القضبان

الإثنين 01 يناير 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان الأسير الفلسطيني "بشير عبدالله كامل الخطيب " 56 عام من مدينة الرملة بالداخل الفلسطيني انهى عامه الثلاثين في سجون الاحتلال، ودخل عامه الواحد والثلاثون بشكل متواصل .

واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن الاحتلال اعتقل الأسير "الخطيب" بتاريخ 1/1/1988، وحكم عليه بالسجن المؤبد ، بينما في العام 2012 ، وبعد جهود قانونية حدد الاحتلال المؤبد ب( 35) عاما، وكان الاحتلال اتهمه بالانتماء إلى منظمة محظورة, وحيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير قانونية, والقيام بعمليات فدائية داخل إسرائيل, وقتل يهود ، حيث امضى حتى الان ثلاثة عقود كاملة خلف القضبان.

وبين "الأشقر"  بان الأسير الخطيب متزوج وله خمسة ابناء، اثنين من الذكور وثلاثة بنات, وجميعهم  تزوجوا وأصبح لديهم عائلات ولا يزال والدهم يقضى حكمه خلف القضبان، وقد سمح الاحتلال قبل عامين فقط وبعد مماطلة طويلة لأحفاد الأسير بزيارته وذلك بعد أن تقدم بالتماس للمحكمة المركزية حول الموضوع حيث يمنع الاحتلال الاحفاد من الزيارة بحجة انهم ليسوا اقارب من الدرجة الاولى كالأب او الام او الاشقاء.

وأشار "الأشقر" إلى ان الأسير تنقل بين كافة السجون، نظرا لطول المدة التي قضاها في سجون الاحتلال، وتعرض لشتى انواع المضايقات والانتهاكات من قبل ادارة مصلحة السجون، وقد رفض الاحتلال إدراج اسمه ضمن صفقة وفاء الأحرار بحجه انه يحمل هوية زرقاء، وكان من المفترض اطلاق سراحه ضمن الدفعة الرابعة والتي تشمل 30 اسيراً ، في صفقة إحياء المفاوضات، الا ان الاحتلال اوقف اطلاق سراحهم لأسباب سياسة .

وهو احد 14 اسيراً من اسرى الداخل الفلسطيني المشمولين في قائمة عمداء الاسرى وهم الذين امضوا ما يزيد عن 20 عاماً داخل سجون الاحتلال واقدمهم الاسير "كريم يونس" عميد الأسرى جميعهم .

#أسرى فلسطين #بشير الخطيب

أخبار ذات صلة

حماس اسرائيل

قيادة وبرنامج سياسي جديدان لـ "حماس": دولة على أراضي 67..ومشعل يدعم "هنية"

3 توائم

"قدس" و"عاصمة" و"فلسطين".. أسماء أطلقها أب من غزة على 3 توائم

"اليكسا"" : موقع "سما" الاكثر مشاهدة في فلسطين

اسرى فلسطينيون - ارشيف

سلطات الاحتلال تقرر منع اهالي أسرى " حماس " غزة من الزيارة

الجهاد الاسلامي - ارشيف

رسائل هامة لـ"الجهاد الإسلامي" من أمام منزل القائد الأسير حسن سلامة

اسرائيل تقوم ببناء جدار علي حدود غزة

صور.. اسرائيل تشرع ببناء جدار مع غزة في المكان الذي دخل منه الأسير الاثيوبي " منغستو"

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: قاضي إعدام صدام حسين: عجّلت في إعدامه لأنّ هذا الزعيم كان يخطط لتهريبه

ملصق للملك الاردني بلقب جديد..”خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين

الرئيس: سنبقى مرابطين هنا إلى يوم الدين ومهما حاولوا أن يغيروا التاريخ ستبقى القدس عاصمة فلسطين

ديلي إكسبرس: اعتقال أمراء في الأردن يزيد التوتر بالمنطقة

فيديو: السلاح الفلسطيني إلى الضوء...وعهد التميمي ستحرك الشارع في الوقت القريب

بعد خلاف دام أكثر من 3 سنوات.. ضوء أخضر أميركي لتصفية سليماني

واشنطن بوست: لماذا وبّخ ترامب السعوديين ؟

الأخبار الرئيسية

بن سلمان و الرئيس عباس

صحيفة تزعم: بن سلمان”وبخ” مسئولين فلسطينيين وتدخل بتركيبة المرافقين للرئيس في زيارته الثانية

هروب قرا

يديعوت تنشر فضيحة الوزير الليكودي "القرا" لحظة هروبه اثناء سقوط "صاروخ" من غزة

الجندي الاسير لدى حماس

«حماس» تستعجل «صفقة تبادل» مع إسرائيل

سليماني

بعد خلاف دام أكثر من 3 سنوات.. ضوء أخضر أميركي لتصفية سليماني

اعضاء مركز الليكود الليلة في تل ابيب - ارشيف

قرار تاريخي ..مركز حزب "الليكود" يصوت بالاجماع على ضم الضفة وغور الاردن

الاتصالات الفلسطينية