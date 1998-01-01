المنتخب الأولمبي يصل الصين استعداداً لنهائيات بطولة آسيا

شنغهاي / سما /

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي، أمس الأحد، إلى مدينة شنغهاي، وذلك للمشاركة في نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاماً، والمقرر انطلاقتها في 9 يناير الجاري، في الصين، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعهم على أربع مجموعات.

وكان الفدائي الأولمبي قد توجه إلى الصين مباشرة، فور خوضه مباراة ودية أمام شقيقه القطري خلال المعسكر التدريبي الخارجي الثاني الذي أقامه في العاصمة القطرية الدوحة، والذي استمر مدة 10 أيام، وقد نجح منتخبنا في تحقيق نتيجة الفوز (3-2) أمام الأولمبي القطري.

وكان في استقبال بعثة منتخبنا الأولمبي في مطار شنغهاي الدولي، عدد من أفراد الجالية الفلسطينية، وأعضاء من اتحاد الطلبة في جمهورية الصين الشعبية.

بدوره قال د.سبع كوكش رئيس بعثة منتخبنا الأولمبي، إن وفد المنتخب سيقيم في مدينة شنغهاي حتى السادس من شهر كانون الثاني 2018، حيث يلتقي في الرابع من ذات الشهر نظيره المنتخب الفيتنامي في مباراة ودية، تحضيراً لخوض منافسات هذه البطولة القارية.

كما أكد أن كافة الأمور الإدارية واللوجستية الخاصة بالمنتخب تسير بشكل جيد، موضحاً أن الحالة الصحية لكافة اللاعبين جيدة باستثناء تعرض لاعب الوسط عبد الكريم أبو شنب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي، خلال مباراة ودية مع نادي المرخية القطري خلال معسكر منتخبنا التدريبي في الدوحة، مشيراً إلى أن اللاعب قد غادر معسكر منتخبنا الأولمبي متوجهاً إلى أرض الوطن من أجل الراحة وتلقي العلاج المطلوب.

وأضاف كوكش أن لاعب خط الوسط وليد أبو دان قد غادر أيضاً معسكر منتخبنا الأولمبي نتيجة عدم تماثله للشفاء من إصابة عانى منها سابقاً.

يشار إلى أن منتخبنا الأولمبي الذي يقوده المدير الفني أيمن صندوقة يضم في قائمته 23 لاعباً هم: رمزي فاخوري، نعيم أبو عكر، أحمد أبو حمام، محمد باسم، سعدو عبد السلام، ميشيل تيرمانيني، أحمد زريق، عبد الله ريان، يوسف الأشهب، أحمد قطاميش، موسى فراوي، عبد الله إدريس، عمر صندوقة، مهند فنون، رامي سالم، محمود أبو وردة، محمد العصا، عدي الدباغ، محمد درويش، محمد القايد، محمد عبيد، محمود يوسف، شهاب القنبر.

هذا ومن المقرر أن يتوجه وفد منتخبنا الأولمبي في السادس من يناير الحالي، إلى مدينة جيانجين التي ستستضيف مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانب منتخبنا الأولمبي، اليابان حاملة اللقب وكوريا الشمالية وتايلاند.