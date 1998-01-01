جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تقرر هدم منزل الأسير "كميل" في قباطية

الإثنين 01 يناير 2018 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقرر هدم منزل الأسير "كميل" في قباطية



أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي والد الأسير يوسف خالد مصطفى كميل بقرار المحكمة بهدم منزله.  حيث قام عناصر من قوات الاحتلال بتسليم والد الأسير إخطاراً بهدم منزله الكائن في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين صباح اليوم الإثنين.

ويشار بأن الأسير كميل متهم بقتل مستوطن بالاشتراك مع الأسير محمد زياد أبو الرب الذي هدم منزله في مطلع الشهر الماضي من قبل سلطات الاحتلال.

وكان المستوطن رؤوفين شيمرلينغ قتل في المنطقة الصناعية في كفر قاسم في الرابع من أكتوبر من العام المنصرم، وقامت قوات الاحتلال باعتقال أبو الرب وكميل اللذان يعملان بالمنطقة، بعد يومين بتهمة قتل المستوطن.

#هدم #قباطية #الأسير كميل

أخبار ذات صلة

الجهاد الاسلامي - ارشيف

رسائل هامة لـ"الجهاد الإسلامي" من أمام منزل القائد الأسير حسن سلامة

محمد مرتجى

سلطات الاحتلال تقرر مواصلة اعتقال "محمد مرتجى " ممثل "تيكا" التركية بغزة

اسرى فلسطينيون - ارشيف

سلطات الاحتلال تقرر منع اهالي أسرى " حماس " غزة من الزيارة

الشهيد محمود ابو خلفية -جنين

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في "مخيم جنين" فجر اليوم

كهرباء - غزة

مصادر لـ"سما" : الحكومة تقرر ارجاع 50 ميجاوات من خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي للقطاع

جيش الاحتلال - أرشيفية

صور: هدم منزل منفذ عملية "حلميش" وإصابة صحفي اثناء تغطية الحدث

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: قاضي إعدام صدام حسين: عجّلت في إعدامه لأنّ هذا الزعيم كان يخطط لتهريبه

ملصق للملك الاردني بلقب جديد..”خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين

ديلي إكسبرس: اعتقال أمراء في الأردن يزيد التوتر بالمنطقة

سهير رمزي تخلع الحجاب بعد 20 عام من ارتدائه!

واشنطن بوست: لماذا وبّخ ترامب السعوديين ؟

واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية

حمزة بن لادن يعلن مقتل نجله "أسامة"‎

الأخبار الرئيسية

الجندي الاسير لدى حماس

«حماس» تستعجل «صفقة تبادل» مع إسرائيل

سليماني

بعد خلاف دام أكثر من 3 سنوات.. ضوء أخضر أميركي لتصفية سليماني

اعضاء مركز الليكود الليلة في تل ابيب - ارشيف

قرار تاريخي ..مركز حزب "الليكود" يصوت بالاجماع على ضم الضفة وغور الاردن

الرئيس عباس

الرئيس: سنبقى مرابطين هنا إلى يوم الدين ومهما حاولوا أن يغيروا التاريخ ستبقى القدس عاصمة فلسطين

نتنياهو

خلال جلسة الحكومة.. نتنياهو يتوعد المقاومة ويحمل حماس مسؤولية التصعيد من غزة

الاتصالات الفلسطينية