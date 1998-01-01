قوات الاحتلال تقرر هدم منزل الأسير "كميل" في قباطية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي والد الأسير يوسف خالد مصطفى كميل بقرار المحكمة بهدم منزله. حيث قام عناصر من قوات الاحتلال بتسليم والد الأسير إخطاراً بهدم منزله الكائن في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين صباح اليوم الإثنين.

ويشار بأن الأسير كميل متهم بقتل مستوطن بالاشتراك مع الأسير محمد زياد أبو الرب الذي هدم منزله في مطلع الشهر الماضي من قبل سلطات الاحتلال.

وكان المستوطن رؤوفين شيمرلينغ قتل في المنطقة الصناعية في كفر قاسم في الرابع من أكتوبر من العام المنصرم، وقامت قوات الاحتلال باعتقال أبو الرب وكميل اللذان يعملان بالمنطقة، بعد يومين بتهمة قتل المستوطن.