البدر العملاق يزين سماء الدول العربية الليلة

تشهد سماء الشرق الأوسط مساء اليوم الاثنين 1 يناير ظهور أول بدر عملاق ليكون أول الظواهر الفلكية لعام 2018.

وكشفت الجميعة الفلكية بجدة بأن هذا البدر هو أحد بدرين يحدثان خلال هذا الشهر والأكبر خلال 2018.

ويظهر البدر العملاق مع غروب الشمس من الأفق الشمالى الشرقى، ويبقى مشاهدا طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء، وسيكون حجمه الظاهرى أكبر بنحو 14% وأكثر إضاءة بنحو 30% مقارنة بأصغر قمر بدر سيحدث فى شهر يوليو المقبل.

ويطلق اسم "البدر العملاق" على القمر سواء كان فى المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن مسافة 362.146 كيلومتر، وهذا الوصف أصبح شائع الاستخدام برغم أنه ليس توصيف فلكى، فالتسمية العلمية هى "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض.