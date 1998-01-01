"أبل" تنفذ وعدها بخصوص بطاريات آيفون

وكالات / سما /

نفذت شركة "أبل" الأميركية، وعدها القاضي بإطلاق بطاريات بديلة لهواتف آيفون بأسعار أرخص، وذلك بعد غضب المستهلكين من تعمد الشركة إبطاء هواتفهم الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء.

وأعلنت أبل، إطلاق بطاريات بديلة لهواتف آيفون بأسعار أرخص، حيث نزلت من 79 دولارا إلى 29 دولارا لهواتف آيفون 6 أو النسخ الأحدث اعتبارا من الشهر المقبل.

وبات من اليوم بإمكان المستخدمين التوجه إلى مراكز "أبل" من أجل استبدال بطاريات هواتفهم بسعر أرخص.

وتأتي هذه الخطوة لإرضاء المستهلكين وإطفاء غضبهم، بعد ورود أنباء تشير إلى تعمد أبل برمجة الأجهزة لتبطئ من سرعتها عند وقت معين من عمر البطارية من أجل دفع المستخدمين لشراء أجهزة جديدة.

واعتذرت أبل في منشور على موقعها الإلكتروني، الخميس، عن طريقة تعاملها مع مسألة البطاريات وقالت إنها ستجري تعديلات "لاستعادة ثقة كل من ساوره شك في نوايا أبل".

وقالت أبل في منشورها "نعلم أن بعضكم يشعر أن أبل قد خذلته.. ونحن نعتذر". وستُحدث الشركة كذلك نظام التشغيل "آي.أو.إس" لتمكن العملاء من الاطلاع على حالة بطارياتهم وما إذا كانت تؤثر على أداء أجهزتهم.

يشار إلى أن 8 دعاوى قضائية على الأقل رفعت في كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي تتهم الشركة بخداع العملاء وإبطاء الهواتف دون تحذيرهم، فيما تواجه الشركة كذلك شكوى قانونية في فرنسا.