جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"أبل" تنفذ وعدها بخصوص بطاريات آيفون

الإثنين 01 يناير 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أبل" تنفذ وعدها بخصوص بطاريات آيفون



وكالات / سما /

نفذت شركة "أبل" الأميركية، وعدها القاضي بإطلاق بطاريات بديلة لهواتف آيفون بأسعار أرخص، وذلك بعد غضب المستهلكين من تعمد الشركة إبطاء هواتفهم الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء.

وأعلنت أبل، إطلاق بطاريات بديلة لهواتف آيفون بأسعار أرخص، حيث نزلت من 79 دولارا إلى 29 دولارا لهواتف آيفون 6 أو النسخ الأحدث اعتبارا من الشهر المقبل.

وبات من اليوم بإمكان المستخدمين التوجه إلى مراكز "أبل" من أجل استبدال بطاريات هواتفهم بسعر أرخص.

وتأتي هذه الخطوة لإرضاء المستهلكين وإطفاء غضبهم، بعد ورود أنباء تشير إلى تعمد أبل برمجة الأجهزة لتبطئ من سرعتها عند وقت معين من عمر البطارية من أجل دفع المستخدمين لشراء أجهزة جديدة.

واعتذرت أبل في منشور على موقعها الإلكتروني، الخميس، عن طريقة تعاملها مع مسألة البطاريات وقالت إنها ستجري تعديلات "لاستعادة ثقة كل من ساوره شك في نوايا أبل".

وقالت أبل في منشورها "نعلم أن بعضكم يشعر أن أبل قد خذلته.. ونحن نعتذر". وستُحدث الشركة كذلك نظام التشغيل "آي.أو.إس" لتمكن العملاء من الاطلاع على حالة بطارياتهم وما إذا كانت تؤثر على أداء أجهزتهم.

يشار إلى أن 8 دعاوى قضائية على الأقل رفعت في كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي تتهم الشركة بخداع العملاء وإبطاء الهواتف دون تحذيرهم، فيما تواجه الشركة كذلك شكوى قانونية في فرنسا.

#آيفون #بطاريات

أخبار ذات صلة

"FBI": اخترقنا الـ"آيفون" ولسنا بحاجة لمساعدة من "أبل"

1-912384

مستقبل بطاريات الليثيوم بعد "كارثة سامسونغ"

thumb.php

باحثون يطورون بطاريات الهواتف من "الأسفلت"!

نسخة جديدة من "سكايب" على أجهزة "آيفون" قريبا

أول اختراق بتاريخ "iCloud" يهدد مبيعات "آيفون 6"

"زر القتل".. الخاصية الأبرز في "آيفون" الجديد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: قاضي إعدام صدام حسين: عجّلت في إعدامه لأنّ هذا الزعيم كان يخطط لتهريبه

قرار تاريخي ..مركز حزب "الليكود" يصوت بالاجماع على ضم الضفة وغور الاردن

فيديو: السلاح الفلسطيني إلى الضوء...وعهد التميمي ستحرك الشارع في الوقت القريب

«حماس» تستعجل «صفقة تبادل» مع إسرائيل

بعد خلاف دام أكثر من 3 سنوات.. ضوء أخضر أميركي لتصفية سليماني

واشنطن بوست: ترامب غير موقفه من السعودية

فيديو مبهر : دبي تدخل موسوعة غينتس في احتفالية استقبال العام الجديد !

الأخبار الرئيسية

عباس - ارشيف

الرئيس عباس: قرار الليكود يمثل عدوانا غاشما ووما كان ليتخذ لولا الدعم الأميركي المطلق

نتنياهو وليبرمان

نتنياهو و ليبرمان يدعمان تأجيل الحرب على غزة.. ولا بديل عن حماس

كتائب القسام - ارشيف

الشاباك يعتقل "خلية" لحماس خططت لعمليات مسلحة بالضفة

بن سلمان و الرئيس عباس

صحيفة تزعم: بن سلمان”وبخ” مسئولين فلسطينيين وتدخل بتركيبة المرافقين للرئيس في زيارته الثانية

هروب قرا

يديعوت تنشر فضيحة الوزير الليكودي "القرا" لحظة هروبه اثناء سقوط "صاروخ" من غزة

الاتصالات الفلسطينية