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أكبر صاروخ فضائي سيطلق في 2018

الإثنين 01 يناير 2018 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر صاروخ فضائي سيطلق في 2018



وكالات / سما /

من المتوقع أن يشهد يناير 2018 إطلاق أكبر صاروخ فضائي صنعته البشرية، صوب المدار المحيط بالأرض.

ونشر رئيس شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء، إيلون ماسك، صورة للصاروخ على حسابه الموثق في موقع تويتر.

وأرفق ماسك الصورة بتغريدة قال فيها إنها تعود للصاروخ "Falcon Heavy" خلال تخزينه في قاعدة كيب الفضائية بولاية فلوريدا.

ويستطيع الصاروخ حمل 190 ألف كلغ من المعدات، وهو رقم يفوق ما حملته الصواريخ السابقة، كما أن في الإمكان إعادة استخدامه في مهمات أخرى في الفضاء.

ويقول موقع "theverge" التقني إن الصورة تظهر إمكانيات واعدة لعمل الصاروخ في الفضاء.

وبعد 5 سنوات من إطلاق المشروع، يبدو أن تجميع الصاروخ وصل إلى مراحله النهائية وأن الإطلاق بات وشيكا. وتظهر الصورة أن الصاروخ "Falcon Heavy" مؤلف من 3 أجزاء.

وفي وقت لاحق نشرت شركة "سبيس إكس" صورة للصاروخ بعد وضعه على منصة الإطلاق، ما يعزز الاعتقاد بقرب إطلاقه.

وتبلغ تكلفة الصاروخ الإجمالية 90 مليون دولار أميركي، فيما بلغت تكلفة أغلى صاروخ قبل 60 مليون دولار.

#صاروخ فضائي

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