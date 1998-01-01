الملكي يصدم دوناروما ويتجه لخيار آخر

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد غض النظر عن صفقة جيانلويجي دوناروما حارس ميلان الشاب الذي يعيش ظروف صعبة في الأسابيع الماضية.

وارتبط دوناروما بالرحيل عن ميلان مجدداً بعد تصريحات وكيل أعماله مينيو رايولا التي سببت له بمشاكل مع جماهير النادي.

وبحسب شبكة كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة ريال مدريد أبلغت مينيو رايولا أن النادي لم يعد مهتماً بالتعاقد مع دوناروما.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن ريال مدريد لا يريد الرهان على دوناروما كون مستقبله غير واضح المعالم في ميلان.

وأضاف التقرير أن النادي الملكي حسم أمره بالتعاقد مع كيبا أريزابالاجا حارس أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لخلق منافسة مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.