اليونايتد يفقد جهود أشلي يونج للإيقاف

وكالات / سما /

تزداد مشاكل جوزيه مورينيو يوماً بعد يوم فلم تتوقف الأمور عند تعادل مانشستر يونايتد في 3 مباريات متتالية بل تم إيقاف الظهير أشلي يونج كذلك.

أشلي يونج قام بضرب اللاعب دوسان تاديتش باستخدام مرفقه، ليوجه الاتحاد الإنجليزي تهمة استخدام العنف وقدم اللاعب استئناف ضد القرار ولكنه تم رفضه ليتأكد غيابه رسمياً عن 3 مباريات مقبلة للشياطين الحمر بما فيهم مباراة الغد.

وتكمن المشكلة الحقيقية لمورينيو هو عجز اليونايتد في مركز الظهير الأيمن والذي شغره يونج خلفاً للمصاب فالنسيا.

وبغياب فالنسيا ويونج سيضطر اليونايتد لوضع ليندلوف في مركز الظهير الأيمن أو تصعيد أحد اللاعبين الشباب للعب في مباراة إيفرتون غداً.