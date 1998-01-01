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دورتموند يخطط لاحباط رحيل ريوس

الإثنين 01 يناير 2018 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يخطط لاحباط رحيل ريوس



وكالات / سما /

كشف ميشيل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، عن أن إدارة ناديه تخطط للاحتفاظ بماركو ريوس لاعب خط وسط الفريق من خلال تجديد عقده وعدم منحه الفرصة للرحيل.

وقال زورك في تصريحات لصحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية: "ريوس هو أحد أفراد عائلة دورتموند، وسأكون في غاية السعادة لرؤيته في دورتموند لأطول فترة ممكنة".

ويرتبط اللاعب بعقد مع دورتموند حتى عام 2019، علما أنه يغيب عن الملاعب منذ شهر مايو الماضي, بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وسبق أن صرح ريوس في شهر أكتوبر الماضي، بأنه يريد الرحيل بنهاية عقده، خاصة أنه سيكون بلغ "31 عاما"، ومن ثم سيكون في حاجة لخوض تجربة احتراف جديدة قبل الاعتزال.

وارتبط اسم ريوس على مدار المواسم الماضية بالعديد من الأندية الأوروبية, كان أبرزها برشلونة وأرسنال, وريال مدريد, وليفربول.

يشار إلى أن ريوس انضم إلى صفوف دورتموند قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ في صيف 2012، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول وحقق لقب كأس ألمانيا 2017.

#دورتموند #ريوس

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