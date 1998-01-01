العوض: اعلان دولة فلسطين دولة تحت الاحتلال يمثل رددا على قرار الليكود

رام الله / سما /

دعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب لمجلس المركزي في اجتماعه القادم في ١٤-١-٢٠١٨لإعلان دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧ بعاصمتها القدس دولة تحت الاحتلال وتجاوز اتفاق اوسلوا وملحقاته، والطلب بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار ٣٧٧ (الاتحاد من اجل السلام) لفرض جلاء الاحتلال كاملا عن دولة فلسطين المحتلة،



وأكد العوض ان هذا الاجراء يمثل الرد العملي على مصادقة حزب الليكود الإسرائيلي، على مشروع قرار يقضي برفع توصية بضم الضفة الغربية لإسرائيل وسريان القوانين الإسرائيلية كاملة على الضفة،



وأوضح العوض إن قرار الليكود هذا يمهد لما ينوي الرئيس الامريكي ترامب فعله بالاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الكبرى وفقا لما حذرنا منه سابقاً