"قوافل الخير" تصدر تقرير انجازاتها الخيرية حتى عام 2017

غزة / سما /

أنهت جمعية قوافل الخير في قطاع غزة، بناء وترميم 350 منزل في قطاع غزة لأسر فقيرة تقطعت بها السبل خلال السنوات الثلاثة الماضية ، وخلال عام 2017 أنهت الجمعية ببناء وترميم 40 منزلاً ما بين ترميم جزئي وبناء كلي.

واستهدفت مشاريع قوافل الخير لعام 2017، العشرات من الأسر المحتاجة التي تعيش في ظروف حياتية صعبة ولا تجد مصدر دخل لها

وبسبب الظروف الصعبة في قطاع غزة تنوعت أشكال الدعم والمساعدة للجمعية حيث قامت بحفر الآبار، وتوزيع طرود غذائية وصدقات نقدية وكفالات مالية للأيتام ، إضافة إلى تبني شراء الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين في قطاع غزة.

وساهمت قوافل الخير في إعمار وترميم وبناء بعض المساجد بناءً على طلب المتبرعين ، كما وقدمت الجمعية مساعدات عينية ومالية لبعض الاسر والعائلات وللمرضى للتخفيف عنهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة للغاية التي يعيشها قطاع غزة.

يذكر أن جمعية قوافل الخير هي جمعية خيرية إغاثية، انبثقت فكرتها من مجموعة شبابية عام 2014م بجهود فردية لمساعدة الأسر المستورة.

ويعيش 80% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، فيما وصلت نسبة البطالة بشكل عام 50%، وبين فئة الشباب والخريجين خاصة وصلت نسبتها 60%، وهناك ربع مليون عامل ما يزالون عاطلين عن العمل.