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رام الله: النيابة تطالب بحبس "مرافق الرئيس الراحل عرفات " 15 سنة أشغال شاقة

الإثنين 01 يناير 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: النيابة تطالب بحبس "مرافق الرئيس الراحل عرفات " 15 سنة أشغال شاقة



رام الله / سما /

كشفت راوية أبو زهيري محامية الدفاع عن محمد الداية مرافق الرئيس الراحل ياسر عرفات، عن تدهور خطير في صحة محمد المضرب عن الطعام منذ توقيفه قبل أسبوع تقريبًا، موضحة بأنه يتقيأ دمًا ويهدد بالتوقف عن تناول الماء والملح.

وقالت أبو زهيري في تصريح  لـ"الرسالة " إن محكمة القضاء العسكري حددت موعدًا لمحاكمة محمد يوم الخميس المقبل (4 يناير)،  استنادًا على المادة (15-2) لما يسمى بقانون "الجرائم الالكترونية".

وذكرت أن النيابة العامة تطالب بحبس محمد بالاشغال الشاقة من (3-15) سنة، بادعاء ارتكابه أفعال "خادشة للشرف" والتهديد لأشخاص عبر منصات الاعلام الالكتروني، موضحة أن الاتهام يدور حول انشاءه لصفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحمل احداها اسم "أبناء الشهداء" والثانية "لا للفساد"، مؤكدة عدم صحة ما ورد في الادعاء كما قال موكلها.

وأوضحت أن النيابة العامة سمحت لها بلقاء محمد الخميس الماضي فقط، بعد اكثر من أسبوع على توقيفه، وشاهدته يبصق دمًا، وفي أوضاع صحية سيئة للغاية.

وأشارت إلى أن القانون يبلغ المتهم سبعة أيام من تاريخ تبلغه بلائحة الاتهام من قبل النيابة قبل جلسة المحكمة الأولى، مستدركة: "لهذه اللحظة محمد لا يعرف حقيقة التهمة الموجهة اليه، كونه يحاكم على قانون مستجد".

#مرافق الرئيس عرفات #حبس #رام الله

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