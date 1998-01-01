حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية و توغل بغزة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، 34 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك". مشيرا إلى أن جنديا أصيب في منطقة خلة العامود بنابلس خلال مواجهات بالقرية مع الشبان.

وأشار إلى أن 12 مواطنًا اعتقلوا في محافظة طولكرم لوحدها للاشتباه بهم بالمشاركة في سلسلة هجمات بالمولوتوف ورشق الحجارة تجاه قوات الجيش.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشمال الشرقي من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون إصابات.