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منخفض جوي اليوم وآخر نهاية الأسبوع

الإثنين 01 يناير 2018 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي اليوم وآخر نهاية الأسبوع



رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن تتأثر فلسطين اليوم الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث تنخفض درجات الحرارة، وتسقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا فوق كافة المناطق.

هذا وتستمر الأجواء يوم غد الثلاثاء غائمة وباردة مع استمرار الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق إلى أن تضعف فرصة تساقط الأمطار وتتوقف فوق معظم المناطق خلال ساعات الليل، وذلك نتيجة ابتعاد مركز المنخفض الجوي عن المنطقة.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار وباردة خلال ساعات الليل يوم الأربعاء مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار احيانا على اجزاء من المناطق الشمالية من البلاد. وفي يوم الخميس تكون الاجواء باردة نسبيا خلال ساعات النهار وباردة خلال ساعات الليل ، وتتجدد تدريجياً فرصة تساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق وخاصة خلال ساعات الظهر والمساء.

وفي يوم الجمعة تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث تتجدد فرصة تساقط الأمطار فوق كافة المناطق في البلاد خلال ساعات الصباح والظهيرة، وتكون الامطار غزيرة ومصحوب بالعواصف الرعدية وزخات البرد احيانا، وتستمر فرصة تساقط الأمطار يوم السبت القادم وسط اجواء باردة بوجه عام.

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