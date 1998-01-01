الرجوب: مشاريع تشغيل للشباب في غزة

رام الله /سما/

أعلن اللواء جبريل، الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم، عن بدء مشروع التشغيل المؤقت لتطوير أداء أندية رياضية ومراكز شبابية في المحافظات الجنوبية، بالتعاون المباشر مع برنامج التشغيل المؤقت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، بالتنسيق مع برنامج خلق فرص عمل التابع للرئاسة الفلسطينية.

وأكد اللواء الرجوب أن المرحلة القادمة سوف تشهد التركيز على برامج تشغيل للشباب والشابات في المحافظات الجنوبية، وأشار الى أن الخطة التنفيذية لاستراتيجية المجلس الأعلى سيتم العمل من خلالها، من أجل خدمة الشباب في كافة مناحي حياتهم، وضمن أولوياتهم.