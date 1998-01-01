الشرطة تنجز 3509 قضية خلال الاسبوع الماضي

رام الله /سما/

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3509 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 93 قضية ودورت 21 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 355 قضية ودور 71 قضية، وانجز قسم التنفيذ 3061 قضية ودور 977 قضية اخرى .



واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 872,7 غرام مواد مخدرة ،6 بذور قنب مخدر، أكياس تغليف 1200 ، بالأضافة الى 16 أدوات للتعاطي .



وسجلت ادارة المرور 224 حادث سير نتج عنها مصرع 3 أشخاص ،و184 إصابة ، وفحصت 4388 مركبة وأنزلت عن الشارع 156 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1642مخالفة مرورية، وحجزت 149 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 177 مركبة غير قانونية .



واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 65119 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 23902 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 14 قضية ، وجاري متابعة 9 قضية وضبطت 380 قطعة أثرية و4 أجهزة للكشف عن المعادن .