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قلقيلية:الآلاف يوقدون شعلة الانطلاقة 53

الأحد 31 ديسمبر 2017 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية/سما/

شارك الالاف من ابناء محافظة قلقيلية وأبناء حركة فتح في إيقاد شعلة الانطلاقة الثالثة والخمسين تحت شعار "مستمرون من اجل القدس والاستقلال". 
وانطلقت مسيرة حاشدة من امام مبنى مديرية الداخلية بمشاركة اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية ومحمود ولويل امين سر حركة فتح في اقليم قلقيلية والعميد ركن مهدي سرداح قائد المنطقة واعضاء المجلس الثوري وقادة الاجهزة الامنية ورؤساء الهيئات المحلية والشبيبة الفتحاوية ولجان المراة ومؤسسة الاشبال والزهرات. 
وخلال كلمته حيا المحافظ جماهير أبناء شعبنا الفلسطيني على وقفتهم الشجاعة ضد مخططات النيل من القدس وحقنا فيها منددا بقرار "ترامب" الاخير المتعلق بالمدينة المقدسة مؤكدا حق شعبنا الابدي في القدس كعاصمة لا بديل عنها لدولة فلسطين. 
وأشاد المحافظ بجهود القيادة السياسية وعلى راسها السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن الذي استطاع بحكمة القائد ان يفرض قضية شعبنا على اجندة الامم المتحدة ومحاصرة اسرائيل وامريكا وعزلهما دوليا مجددا الدعم والتأييد لهذه الجهود الكبيرة وصولا الى النصر والاستقلال ، مؤكدا على ان شعبنا سيكون سدا منيعا خلف قيادته التاريخية التي رفضت التنازل عن ثوابت شعبنا وقدمت مؤسس هذه الحركة ياسر عرفات شهيدا لاجلها وقوافل من الشهداء والاسرى والجرحى والمشردين في كل بقاع العالم. 
وشدد المحافظ على ضرورة تصعيد الهبة الشعبية وانخراط الكل الفلسطيني فيها لتدفيع الاحتلال ثمن احتلاله لارضنا الفلسطينية ولاجباره على الرحيل عنها بقوة المقاومة الشعبية وبمساندة الاشقاء والاصدقاء من مختلف دول العالم. 
ووجه أمين سر الإقليم التحية لأرواح شهداء شعبنا الذين قدموا ارواحهم في سبيل رفعة الوطن وتحريره وللاسرى والجرحى ولكافة قطاعات الشعب الفلسطيني الذين يخوضون معارك يومية في كل مواقع التماس ضد الاحتلال ومخططاته الاجرامية. 
وحيا ولويل أهلنا في القدس وفي الداخل المحتل على وقفتهم الشجاعة في وجه تهويد الارض والانسان مشيدا بما تم تحقيقه على هذا الصعيد بوحدة الصف واستمرارية المقاومة مؤكدا ان حركة فتح تلتف حول قيادتها التاريخية وهي جاهزة لكافة الخيارات،داعيا جماهير شعبنا للوحدة ورص الصفوف وتوسيع نطاق المواجهة والاشتباك مع الاحتلال ليكون هذا العام عام تجسيد الاستقلال والتحرير.
وكانت المسيرة قد جابت شوارع مدينة قلقيية يتقدمها حملة المشاعل وصولا الى وسط المدينة حيث تم إيقاد شعلة الانطلاقة وسط أهازيج وطنية الهبت صدور المشاركين. 

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