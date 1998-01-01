جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البرغوثي: قرار الليكود بشأن ضم الضفة أنهى اتفاق اوسلو

الأحد 31 ديسمبر 2017 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: قرار الليكود بشأن ضم الضفة أنهى اتفاق اوسلو



رام الله /سما/


 

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان قرار الليكود الذي اتخذ بالإجماع بفرض القانون الاسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية أنهى اتفاق اوسلو وكرس نظام الأبارتهايد العنصري الاسرائيلي وهو يمثل قرارا بالضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية لإسرائيل خاصة انه ملزم لنتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بصفته رئيسا لحزب الليكود.

وقال البرغوثي ان نتنياهو مشارك في هذا القرار المشين وأن الرد الفعلي والفوري على هذا القرار يجب أن يكون احالة مجرمي الاستيطان الاسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو الى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب.

وأضاف " أن النضال الفلسطيني دخل مرحلة جديدة تتطلب استراتيجية وطنية بديلة لما فشل وقائمة على إدراك اننا لسنا في مرحلة حل بل في مرحلة نضال وكفاح تتطلب التخلص نهائيا من اوهام أوسلو و المراهنة على المفاوضات الفاشلة، و تركز على هدف تغيير ميزان القوى عبر تعميق و توسيع المقاومة الشعبية و حركة المقاطعة و تحقيق الوحدة الوطنية و دعم صمود وبقاء الفلسطينيين في فلسطين".

وقال "أن قرارات إدارة ترامب شجعت حكام "إسرائيل" على الامعان في جرائم الاستيطان والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ولكن التاريخ سيثبت أن الغطرسة الاسرائيلية لن تؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني بل ستعمق أزمة المشروع الصهيوني وعزلته الدولية ما دمنا صامدين في وجه الاحتلال ونقاوم مخططاته".

#الليكود #البرغوثي #اوسلو

أخبار ذات صلة

مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة

فيتو اميركي يحبط مشروع قرار بشأن القدس و فرنسا تأسف

مجلس الامن- ارشيف

مندوبو مجلس الأمن يرفضون قرار ترامب بشأن القدس ويحذرون من تداعيات التصعيد

حسن يوسف- ارشيف

يوسف ينفي.. اتفاق المصالحة لا يتضمن وقف الهجمات ضد اسرائيل في الضفة

القدس- ارشيف

مجلس الأمن يصوت على قرار يدعو لإلغاء قرار ترامب بحق القدس اليوم

هنية

هنية: نحن أمام تحدٍ استراتيجي يهدد وجودنا وندعو السلطة لالغاء اوسلو ورفع العقوبات عن غزة

الجهاد يدعو الى الغاء "اعتراف منظمة التحرير باسرائيل واتفاق اوسلو" وسحب المبادرة العربية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المخابرات المصرية تبعث برسالة “رسمية” حادة اللهجة للرئيس حول المصالحة

الديوان الملكي الاردني يعلق رسمياً على انباء محاولة انقلاب على الملك ويهدد

مصادر لـ"سما": الرد الاسرائيلي على طلب السلطة اعادة 50 ميجاوات لغزة يصل اليوم

"ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة..ولا عودة قبل ضمانات بعدم وضع العراقيل

شاهد ..جماهير الأهلي المصري تهتف لفلسطين أمام أتلتيكو مدريد

آفيخاي أدرعي يوجه رسالة لسكان غزة ردا على اطلاق الصواريخ

شاهد: قاضي إعدام صدام حسين: عجّلت في إعدامه لأنّ هذا الزعيم كان يخطط لتهريبه

الأخبار الرئيسية

اعضاء مركز الليكود الليلة في تل ابيب - ارشيف

قرار تاريخي ..مركز حزب "الليكود" يصوت بالاجماع على ضم الضفة وغور الاردن

الرئيس عباس

الرئيس: سنبقى مرابطين هنا إلى يوم الدين ومهما حاولوا أن يغيروا التاريخ ستبقى القدس عاصمة فلسطين

نتنياهو

خلال جلسة الحكومة.. نتنياهو يتوعد المقاومة ويحمل حماس مسؤولية التصعيد من غزة

ايران - ارشيف

تل ابيب : ايران دواة عظمى لا قبل لنا بها عسكريا واسقاطها يتم من الداخل

السنوار -ارشيف

هآرتس: أوضاع غزة قد تدفع السنوار لاتخاذ قرار بالتصعيد ضد إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية