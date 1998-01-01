جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سبعة أسرى في سجن عسقلان يعانون من أوضاع صحية صعبة

الأحد 31 ديسمبر 2017 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، بتفاقم الأوضاع الصحية لسبعة أسرى في سجن عسقلان الإسرائيلي، في ظل استمرار سياسة الانتهاكات الطبية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وتعمدها عدم تقديم العلاج اللازم والمناسب لهم، وتركهم فريسة للأمراض تنهش أجسادهم.

وأوضحت الهيئة أن من بين الحالات المرضية الصعبة التي رصدتها، حالة الأسير إبراهيم أبو مصطفى (34 عاماً) من قطاع غزة، والذي يعاني من مشاكل صحية في الكبد والكلى والمعدة، كما يعاني أيضاً من مشاكل عصبية، وتكتفي إدارة السجن بإعطائه مسكنات للآلام بدون تشخيص حقيقي لحالته الصحية.

وذكرت الهيئة أن الأسير مازن القاضي (37 عاماً) من مدينة البيرة، يعاني من تمزق في الغضروف، وقد ازداد وضعه الصحي سوءاً بعد خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام الذي استمر 41 يوماً على التوالي، وقد أجريت له عملية جراحية في منطقة أسفل الركبة وتم تحويله لإجراء جلسات للعلاج الطبيعي، لكنه اشتكى مؤخراً من المعاملة القاسية التي يتعرض لها أثناء نقله في "البوسطة" إلى عيادة سجن "إيشل" لإجراء جلسات العلاج الطبيعي، مشيراً إلى أنه يمضي ساعات طويلة مكبل اليدين والقدمين، وجالساً على كرسي حديدي مدبب بالغ البرودة، ما أدى إلى حدوث مضاعفات على وضعه الصحي ما زال يعاني منها حتى الآن.

وأضافت أن الأسير علي البرغوثي (45 عاماً) من قرية عابود في محافظة رام الله والبيرة، يمر بوضع صحي مقلق بسبب ما يعانيه من مشاكل في الصدر والقلب، علماً أن الأسير كان خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ فترة، احتجاجاً على مماطلة عيادة سجن عسقلان بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوضعه الصحي، لكن دون فائدة.

وفيما يتعلق بالأسير رياض العمور (47 عاماً) من مدينة بيت لحم، فهو يعاني من مشاكل في القلب، وقد أمضى ثلثي سنوات اعتقاله متنقلاً بين عيادات السجون والمستشفيات نتيجة لوضعه الحرج، أما الأسير رمزي البراش من مخيم الأمعري في رام الله، فهو يعاني من التهابات دائمة في الأذنين منذ حوالي ثلاثة أعوام، ما تسبب له بصعوبة بالسمع وبالأخص الأذن اليمنى، ويعاني أيضاً من تسارع في نبضات القلب بشكل كبير.

كما يعاني الأسير أمير أبو رداحة من مخيم الأمعري، من آلام في ساقيه، خاصة في منطقة الركبة، وفي كثير من الأحيان لا يستطيع المشي، ويعاني الأسير عثمان أبو خرج (45 عاماً) من مدينة جنين من مشاكل حادة في القلب.

أخبار ذات صلة

مركز غذائي دولي : ربع السكان الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي

عباس وغرينبلات

محادثات صعبة بين السلطة والوفد الامريكي للسلام حول مخصصات الاسرى

ضميري: الرئيس مقبل على حلول صعبة لوضع غزة وعلى حماس ان تتحمل مسؤوليتها

الضميري: الرئيس مقبل على حلول صعبة لوضع غزة وعلى حماس ان تتحمل مسؤوليتها

طلاب

التعليم: بدء العام الدراسي الأربعاء المقبل و مستعدون لأي احتمالات صعبة بسبب التقاعد

الأسيران شديد وابو فارة - ارشيف

الأسيران شديد وابو فارة يواجهان ظروفا صحية خطيرة بعد 60 يوما على الاضراب

ابو شهلا:اطراف تحاول جعل حياة الناس صعبة في غزة...وبرهوم يقترح مجلس اعلى للطاقة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المخابرات المصرية تبعث برسالة “رسمية” حادة اللهجة للرئيس حول المصالحة

الديوان الملكي الاردني يعلق رسمياً على انباء محاولة انقلاب على الملك ويهدد

مصادر لـ"سما": الرد الاسرائيلي على طلب السلطة اعادة 50 ميجاوات لغزة يصل اليوم

"ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة..ولا عودة قبل ضمانات بعدم وضع العراقيل

شاهد ..جماهير الأهلي المصري تهتف لفلسطين أمام أتلتيكو مدريد

آفيخاي أدرعي يوجه رسالة لسكان غزة ردا على اطلاق الصواريخ

شاهد: قاضي إعدام صدام حسين: عجّلت في إعدامه لأنّ هذا الزعيم كان يخطط لتهريبه

الأخبار الرئيسية

اعضاء مركز الليكود الليلة في تل ابيب - ارشيف

قرار تاريخي ..مركز حزب "الليكود" يصوت بالاجماع على ضم الضفة وغور الاردن

الرئيس عباس

الرئيس: سنبقى مرابطين هنا إلى يوم الدين ومهما حاولوا أن يغيروا التاريخ ستبقى القدس عاصمة فلسطين

نتنياهو

خلال جلسة الحكومة.. نتنياهو يتوعد المقاومة ويحمل حماس مسؤولية التصعيد من غزة

ايران - ارشيف

تل ابيب : ايران دواة عظمى لا قبل لنا بها عسكريا واسقاطها يتم من الداخل

السنوار -ارشيف

هآرتس: أوضاع غزة قد تدفع السنوار لاتخاذ قرار بالتصعيد ضد إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية