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الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة نور التميمي لمدة 100 يوم

الأحد 31 ديسمبر 2017 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة نور التميمي لمدة 100 يوم



رام الله /سما/

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد الإفراج عن الأسيرة نور ناجي التميمي (21 عاماً)، رغم قرار المحكمة الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيقل.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي لـ"وفــــا" إن الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور لمدة 100 يوم بعد تقديم لائحة اتهام جديدة.

يذكر أن الاحتلال اعتقل نور وابنة عمها عهد التميمي وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيامهن بطرد جنود الاحتلال من باحة منزلهن، الذي اتخذه الجنود منصة لإطلاق النار على الشبان في النبي صالح شمال غرب رام الله.

#الاحتلال #نور التميمي #اعتقال

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