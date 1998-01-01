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شاهد: قاضي إعدام صدام حسين: عجّلت في إعدامه لأنّ هذا الزعيم كان يخطط لتهريبه

الأحد 31 ديسمبر 2017 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: قاضي إعدام صدام حسين: عجّلت في إعدامه لأنّ هذا الزعيم كان يخطط لتهريبه



بغداد / وكالات /

بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لإعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بثت قناة “روسيا اليوم” حلقةً خاصة من برنامج “قصارى القول”، استضافت خلالها القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، الذي قاد الرئيس العراقي صدام حسين الى حبل المشنقة، و المحامي سليمان الجبوري الذي تولى الدفاع عن صدام ورموز نظامه.

وكشف القاضي “حداد” عن محاولات لتهريب صدام من سجنه، كانت السبب في التعجيل بإعدامه قائلاً إن التعجيل كان قبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة لأسباب أهمها الكاريزما، التي كان يتمتع بها الأخير، والتي جعلت كل البعثيين، يأملون أنه ما زال من الممكن أن يعود كل شيء مثلما كان، مشيرًا إلى أن ذلك الأمل انتهى بإعدام صدام.

وأكد “حداد” أن معلومات مؤكدة توافرت للسلطات العراقية حينها أثبتت أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان يخطط لتهريب صدام.

#صدام حسين #إعدام #ذكرى

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