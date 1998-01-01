6 الآف مالك لـ"فولكس فاجن" يطالبون بتعويضات

وكالات / سما /

رفعت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية دعوى قضائية نيابة عن ما يقرب من ستة آلاف مالك لسيارات "فولكس فاجن" طلبا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات التي لاحقت الشركة مؤخراً.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، قالت المؤسسة إنها تفترض أن الأضرار تقدر بنحو 15 بالمئة من سعر بيع التجزئة للسيارات، وأضافت المؤسسة في بيان لها أن السيارات التي بيعت على أنها صديقة للبيئة بيعت بسعر أعلى منذ البداية، وبعد التلاعب في نظام العادم فقدت المزيد من قيمتها في السوق ".

ومن جانبها علقت الشركة الألمانية، إنها ستقوم بدراسة تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها، لكنها لا ترى أساسا للقضية حيث لم يتمكن خبراء قطاع السيارات من تحديد أي خسارة ملحوظة في قيمة سيارات " فولكس فاجن" في السوق السويسرية.

وقالت " فولكس فاجن" نصاً "ثقة ورضا عملائنا لهما أهمية بالغة بالنسبة لنا، لكننا لا نرى أي أساس قانوني للقضايا المتصلة بقضية الديزل".

وتابعت الشركة، "قمنا بإدخال تعديلات على 98 بالمئة من 173 ألف سيارة في سويسرا دون فرض أي تكاليف على أصحابها."