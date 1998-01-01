جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. سيارات

6 الآف مالك لـ"فولكس فاجن" يطالبون بتعويضات

الأحد 31 ديسمبر 2017 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 الآف مالك لـ"فولكس فاجن" يطالبون بتعويضات



وكالات / سما /

رفعت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية دعوى قضائية نيابة عن ما يقرب من ستة آلاف مالك لسيارات "فولكس فاجن" طلبا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات التي لاحقت الشركة مؤخراً.

وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، قالت المؤسسة إنها تفترض أن الأضرار تقدر بنحو 15 بالمئة من سعر بيع التجزئة للسيارات، وأضافت المؤسسة في بيان لها أن السيارات التي بيعت على أنها صديقة للبيئة بيعت بسعر أعلى منذ البداية، وبعد التلاعب في نظام العادم فقدت المزيد من قيمتها في السوق ".

ومن جانبها علقت الشركة الألمانية، إنها ستقوم بدراسة تفاصيل الدعوى القضائية بمجرد حصولها عليها، لكنها لا ترى أساسا للقضية حيث لم يتمكن خبراء قطاع السيارات من تحديد أي خسارة ملحوظة في قيمة سيارات " فولكس فاجن" في السوق السويسرية.

وقالت " فولكس فاجن" نصاً "ثقة ورضا عملائنا لهما أهمية بالغة بالنسبة لنا، لكننا لا نرى أي أساس قانوني للقضايا المتصلة بقضية الديزل".

وتابعت الشركة، "قمنا بإدخال تعديلات على 98 بالمئة من 173 ألف سيارة في سويسرا دون فرض أي تكاليف على أصحابها."

#تعويضات #فولكس فاجن

أخبار ذات صلة

سيار

الصين وسيارات الـ"SUV" يرفعان مبيعات فولكس فاجن إلى السماء

2017_1_16_10_59_45_320

تقارير تكشف اسرار جديدة في فضيحة فولكس فاجن

اتهامات بالاحتيال تطال 5 من مسئولي فولكس فاجن في أمريكا

860x484 (1)

رئيس فولكس فاجن بأمريكا الشمالية يدافع عن التجارة الحرة

thumb

"الحافلة المعجزة" تقطع 1800 كيلومتر من دون "شحن"

1-910161

تغريم "رولز رويس" 800 مليون دولار بسبب الرشوة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المخابرات المصرية تبعث برسالة “رسمية” حادة اللهجة للرئيس حول المصالحة

الديوان الملكي الاردني يعلق رسمياً على انباء محاولة انقلاب على الملك ويهدد

مصادر لـ"سما": الرد الاسرائيلي على طلب السلطة اعادة 50 ميجاوات لغزة يصل اليوم

"ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة..ولا عودة قبل ضمانات بعدم وضع العراقيل

شاهد ..جماهير الأهلي المصري تهتف لفلسطين أمام أتلتيكو مدريد

آفيخاي أدرعي يوجه رسالة لسكان غزة ردا على اطلاق الصواريخ

لأول مرة وتحت قبة البرلمان الاردني :ملصق للملك بلقب جديد..”خادم أولى القبلتين وثالث الحرمين

الأخبار الرئيسية

اعضاء مركز الليكود الليلة في تل ابيب - ارشيف

قرار تاريخي ..مركز حزب "الليكود" يصوت بالاجماع على ضم الضفة وغور الاردن

الرئيس عباس

الرئيس: سنبقى مرابطين هنا إلى يوم الدين ومهما حاولوا أن يغيروا التاريخ ستبقى القدس عاصمة فلسطين

نتنياهو

خلال جلسة الحكومة.. نتنياهو يتوعد المقاومة ويحمل حماس مسؤولية التصعيد من غزة

ايران - ارشيف

تل ابيب : ايران دواة عظمى لا قبل لنا بها عسكريا واسقاطها يتم من الداخل

السنوار -ارشيف

هآرتس: أوضاع غزة قد تدفع السنوار لاتخاذ قرار بالتصعيد ضد إسرائيل

الاتصالات الفلسطينية