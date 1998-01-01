قلقيلية: احتفال مركزي بذكرى الانطلاقة 35 في مدرسة فلامية

قلقيلية / سما /

برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، ووزير التربية والتعليم العالي، نظمت حركة الشبيبة الطلابية الذراع الطلابي لحركة فتح احتفالاً مركزياً بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية الثالثة والخمسين، وذلك في مدرسة فلامية المختلطة.

وشارك في الاحتفال : العقيد حسام أبو حمدة نائب المحافظ، ومحمود ولويل أمين سر اقليم حركة فتح، ونائلة فحماوي مديرية التربية والتعليم وطاقم من المديرية، وسلامة سالم مدير جامعة القدس المفتوحة فرع طولكرم، ويوسف أبو ظاهر رئيس المجلس المحلي ورؤساء الهيئات المحلية، وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.

وخلال الاحتفال الذي بدأ بآيات عطرة من الذكر الحكيم والسلام الوطني ثمن نائب المحافظ جهود القائمين على الاحتفال، مشيراً إلى أن الانطلاقة شكلت حالة وطنية ونضالية للشعب الفلسطيني وأحيت قضيته التي حاول المحتلون طمصها، وندد بقرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأكد أن القدس ستبقى عاصمة لدولة فلسطين بشهادة العالم اجمع، داعياً إلى الالتفاف حول القيادة ممثلة بالرئيس ابو مازن ودعم النضال الدبلوماسي الذي يقوم به، ودعا إلى توسيع الحراك الجماهير لمواجهة الاحتلال لإفشال المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني.

من جهتها باركت مديرية التربية والتعليم للشعب الفلسطيني انطلاقة ثورته الثالثة والخمسين، وهنأت المربية ازدهار ابو ظاهر من بلدة فلامية والمدرسة في مدرستها حصولها على أفضل معلمة للعام 2017 شاكرة لكل من ساندها للوصول إلى هذا النجاح، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم تعمل وفق إستراتيجية اعتمدت على الطالب كمحور للعملية التعليمية ونوعت في طرق التدريس مما كان له الأثر الايجابي في بناء شخصيتهم وتوسيع مداركهم وصقل شخصيتهم الوطنية.

بدوره وفي كلمته عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ونيابة عن أمين سر الاقليم قال الطالب مجد بسام أبو ظاهر " نستقبل انطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة حركة فتح فهي بيعتنا الاولى أول عهدنا بالنضال الحر، وان الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها خاضت الحروب والمعارك من اجل تحرير الأرض والإنسان "، مستذكراً قوافل الشهداء الذين استشهدوا من اجل فلسطين ومقدساتها.

أما مديرة المدرسة لبنى مراعبة فرحبت بالحضور وأكدت على أهمية إحياء ذكرى الانطلاقة، شاكرة باسم كل من ساند المعلمة ازدهار أبو ظاهر التي حصلت على جائزة أفضل معلم للعام 2017م، مستعرضة نشأة الثورة الفلسطينية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن ثوابته وحقه في تقرير مصيره بالحرية والاستقلال.

من ناحيته قال رئيس المجلس المحلي " أنها لساعة مباركة أن نلتقي في ذكرى الانطلاقة، انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح رائدة الكفاح الوطني التي روت بدماء شهدائها هذا التراب" ، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني وبالرغم من معاناته سيبقى متجذراً في أرضه، مشدداً على دور المرأة الفلسطينية في مسيرة النضال الوطني.

بدورها .. شكرت المعلمة ازدهار أبو ظاهر كل الذين ساندوها للوصول الى لقب أفضل معلمة للعام 2017، مؤكده على استمرارها في مسيرة البذل والعطاء والتعليم لبناء غد أفضل للأجيال القادمة.

وتخلل الاحتفال فقرات فنية وتراثية قدمها طلاب وطالبات المدرسة، والمدارس المجاورة.