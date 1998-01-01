الكتلة الإسلامية تطلق مشروع المواصلات المجانية لطلبة الجامعات

غزة / سما /

أطلقت الكتلة الإسلامية أمس السبت مشروع المواصلات المجانية والذى يحمل عنوان " تفوقنا من اجل قدسنا " لطلاب جامعات مدينة غزة.

وبين م. وسام القططى عضو الهيئة الإدارية العامة للكتلة الإسلامية ومنسق المشروع أن مشروع المواصلات يستهدف ما يقارب 10.000 طالب وطالبة من طلبة محافظات شمال وجنوب قطاع غزة ويدرسون فى جامعات مدينة غزة " الاسلامية - الازهر - الأقصى " .

وأفاد ان المشروع سيستمر على مدار أسبوعين خلال فترة الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الاول ، وذلك بنقل الطلاب ذهاباً واياباً من وإلى جامعاتهم وأماكن سكنهم.

وأشار إلى أن المشروع تنفذه الكتلة الإسلامية للتخفيف من الأعباء المادية على الطلاب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها القطاع وتكاليف المواصلات الكبيرة المرهقة للطلاب وذويهم خاصة طلاب شمال وجنوب قطاع غزة.

وأوضح أن كافة طلاب محافظات جنوب وشمال قطاع غزة يمكنهم الاستفادة من المشروع من خلال الحصول على بطاقات الحملة من مندويى الكتلة الإسلامية فى الجامعات.

وأكد القططى ان مشروع المواصلات حمل عنوان " تفوقنا من أجل قدسنا " تأكيداً علىأن مدينة القدس هى أرض إسلامية وأرض عربية لا تفريط فيها ، مبيناً أن الكتلة ستستمر على تواصل دائم مع الطلاب لتقديم كل ما يخدمهم ويلبى احتياجاتهم.