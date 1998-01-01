خلال جلسة الحكومة.. نتنياهو يتوعد المقاومة ويحمل حماس مسؤولية التصعيد من غزة

عرب 48

جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحريضه على فصائل المقاومة، فيما حمل حركة حماس المسؤولية عن التصعيد بقطاع غزة المحاصر، وإطلاق أي صواريخ على جنوبي البلاد.

تصريحات نتنياهو وردت اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، حيث قال إن إسرائيل ترى أن حركة حماس مسؤولة أمامها عن أي إطلاق للنار عليها من داخل قطاع غزة.

وحسب رئيس الحكومة، فإنه منذ تدمير آخر نفق على حدود غزة، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 هدفا من أهداف حماس، بما في ذلك الهجوم عند منتصف الليلة الماضية.

وأضاف في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته أن أي عملية أو هجوم يتم تدبيره أو التخطيط له من داخل قطاع غزة ستتحمل حماس مسؤوليته.

وهدد نتنياهو برد صارم جدا إن استهدفت فصائل فلسطينية في غزة أهدافا إسرائيلية ردا على تفجير الجيش الإسرائيلي نفقا فلسطينيا على الحدود مع القطاع قبل أسبوعين.

كما ووجه نتنياهو انتقادات شديدة اللهجة للمعارضة وبعض الشخصيات الإسرائيلية، التي وجهت انتقادات للحكومة جراء تعاملها مع التصعيد على الجبهة الجنوبية وعدم الرد بقوة على الصواريخ، قائلا: " لجميع المهرجين وسائل الإعلام الذين ليس لديهم مسؤولية أمنية أو حتى قيادة عملية أمنية، أقترح عليهم الكف عن الصراخ والهدوء، إنني أدفع وأتبنى سياسة مسؤولة ومتوازنة مع وزير الأمن ورئيس الأركان، فكل من يحاول المساس بنا سيكون هدفا لنا".