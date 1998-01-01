أردوغان: قضية القدس تحولت إلى امتحان للمسلمين في العالم

القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، أحدث تطورا إيجابيا تمثل في إعلان القدس عاصمة لفلسطين.



وأضاف أردوغان في كلمة متلفزة بمناسبة حلول عام 2018، أن "اعتراف دونالد ترامب لم يلق دعما من أحد سوى إسرائيل"، مشددا على أن قضية القدس تحولت إلى امتحان للمسلمين والمظلومين في تركيا وسائر بلدان العالم، مثمنا في الوقت ذاته "موقف شعبه الداعم والصادق للقدس".



وأشار إلى أن حكومة تركيا ستضاعف جهودها لأجل القضاء على البطالة، لافتا إلى أن حملة التوظيف الحكومية ستتواصل لاستيعاب عاملين جدد، متابعا قوله: "نعلم أن عام 2018، سيحمل معه تطورات جديدة سواء في الداخل أم في الخارج، لذا فإننا سنستمر في تعزيز قوة بلادنا في كافة المجالات".



وأردف أردوغان بقوله: "سنعمل على زيادة اللحمة بين الدولة والشعب، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الأزمات التي ستعترضنا".