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البنفسجي الميتاليك موضة هذا الموسم

الأحد 31 ديسمبر 2017 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنفسجي الميتاليك موضة هذا الموسم



وكالات / سما /

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن البنفسجي الميتالك يتلألأ في سماء الموضة هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس جرأتها وإقبالها على الحياة, وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنفسجي الميتالك يتناغم مع الأبيض الطبيعي، والأخضر الداكن، والأزرق بلون الجينز. 

وإذا كان البنفسجي الميتالك فاتحاً، فيمكن تنسيقه مع اللون الفضي، أما إذا كان قوياً، فيمكن تنسيقه مع الذهبي, ومَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وجرأة، يمكنها اللجوء إلى إطلالة البنفسجي الميتالك الكاملة. 

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر هدوءاً، فيمكنها الاكتفاء بقطعة إكسسوار تتألق بالبنفسجي الميتالك، كحقيبة أو حذاء أو قطعة حُلي، لتضفي على المظهر البسيط لمسة فخامة وجاذبية.

#البنفسجي #الشتاء

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