مبيعات التطبيقات في "الميلاد" تسجل حوالى 200 مليون دولار

وكالات / سما /

أظهرت إحصائية اقتصادية أن المستهلكين في العالم أنفقوا حوالي 196 مليون دولار لشراء أو الاشتراك في التطبيقات يوم "عيد الميلاد" 2017 من متجري تطبيقات "آب ستور" و"جوجل بلاي" على الإنترنت، بحسب بيانات مؤسسة "سينسور تاور" لمعلومات التطبيقات . وفي حالة استبعاد مبيعات تطبيقات "أندرويد" في الصين، فإن هذه المبيعات تزيد بنسبة 3ر12% عن مبيعاتها خلال موسم عيد ميلاد 2016 حيث كانت 174 مليون دولار.

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن هذه البيانات تشير إلى استمرار نمو سوق التطبيقات والألعاب الرقمية، مع وجود فرصة قوية أمام مطوري التطبيقات لتحقيق إيرادات كبيرة من خلال السماح بالاشتراك لاستخدام التطبيق كوسيلة بديلة أقل تكلفة للحصول عليه.

كما أشارت البيانات إلى أن معدل نمو مبيعات التطبيقات غير الألعاب تجاوز معدل نمو مبيعات الألعاب، حيث بلغ معدل نمو مبيعات الفئة الأولى 66% تقريبا مقابل نمو الفئة الثانية بنسبة 2ر5%. في الوقت نفسه فإن الألعاب الرقمية مازالت تستحوذ على الجزء الأكبر من أموال المبيعات حيث بلغت قيمة مبيعاتها خلال موسم عيد الميلاد الأخير 158 مليون دولار مقابل 150 مليون دولار في العام الماضي، في حين زادت قيمة مبيعات التطبيقات غير الألعاب من 24 مليون إلى 38 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وجاء الجزء الأكبر من عائد مبيعات تطبيقات غير الألعاب من مبيعات تطبيقات البث المباشر للمواد الترفيهية مثل "نتفليكس" و"إتش.بي.أو ناو". وقد زاد إنفاق المستهلكين على تطبيقات الترفيه خلال العام الحالي بنسبة 98% عن العام الماضي، بحسب "سينسور تاور".