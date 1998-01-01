الرجل يفضل المرأة السمراء

وكالات / سما /

لصاحبات البشرة السمراء أشارت نتائج دراسة أجريت أخيراً في بريطانيا إلى أن الرجال يفضلون المرأة السمراء. قد يثير هذا الأمر دهشتك. لكنّ الدراسة أظهرت أن ذلك يعود إلى أسباب عدّة إليك بعضها.

1- الدبلوماسية

يمكن المرأة السمراء، بحسب الدراسة، أن تجد أفضل الحلول الممكنة للمواقف الدقيقة والصعبة. وهذا ما يجعلها تحظى بإطراء وإعجاب الأشخاص الذين يعيشون في محيطها، وخصوصاً الرجال. كما أنّ هذا يدفع الآخرين إلى إظهار ثقتهم بقدراتها، لا سيما أنها تتسم بالنعومة والدبلوماسية، وهي صفات تمكنها من أن تصبح أفضل الشريكات وأكثرهنّ وفاء.

2- الحكمة

إذا كنتِ امرأة سمراء، فافرحي لأنّك، بحسب الخبراء، الأكثر مرونة وحكمة وجدية في التعامل مع مختلف المواقف، مقارنة مع المرأة الشقراء والحنطية والصهباء. فأنت تتحلين بالقدرة على استخدام المنطق لحلّ المشكلات. لذا، يرى فيك الرجل رفيقة الدرب المناسبة وخصوصاً أنّك أيضاً رومنسية وتولين كل العناية للأشخاص الذين تحبين.

3- الذكاء

للأسباب التي ذكرناها سابقاً، يرى الرجل أنّ المرأة السمراء هي أكثر ذكاءً من النساء ذوات البشرة البيضاء أو الملوّنة. فهي تتمتّع بشيء من الدهاء والحنكة في التعامل مع الأحداث وخصوصاً حين تواجه مشكلة ما. كما أنها تمتلك القدرة على وضع الخطط الناجحة، ما قد يجعل منها شريك حياة قادرة على إدارة شؤون المنزل بنجاح. أضف إلى هذا أنها عملية وشديدة الاهتمام بالتفاصيل.

4- الشخصيّة المميزة

من الشائع أن المرأة السمراء تتمتع بشخصيّة غامضة ومثيرة لنظر الرجل وفضوله. فهي تعرف تماماً، وبطريقة عفوية، ما يريده الأخير وما لا يحبه، فتسعى إلى القيام بما يحظى بإعجابه غالباً. لذا، فهي تجذب انتباهه بسهولة. كما أنها تتمتع بأنوثة بالغة وتتسم بالرومانسية والثقة بالذات في الوقت نفسه، ما يجعلها تكتسب الكثير من الجاذبية.

5- الشكل المناسب

بحسب ما أشارت إليه الدراسة، تُظهر المرأة السمراء اهتماماً بشكلها الخارجي أكثر مما تفعل الشقراء أو الصهباء. فهي تمارس التمارين الرياضية وتتبع أحدث صيحات الموضة والجمال وتعرف كيف تُظهر نقاط القوة في إطلالتها، علماً أنّ ذلك لا يتطلب سوى قيامها بخطوات بسيطة: القليل من البلاش، لمسة من أحمر الشفاه وأخرى من الماسكارا، مع الإشارة إلى أن لون بشرتها يمنحها سحراً لا حدود له.