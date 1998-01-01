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حمزة بن لادن يعلن مقتل نجله "أسامة"‎

الأحد 31 ديسمبر 2017 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حمزة بن لادن يعلن مقتل نجله "أسامة"‎



الرياض / وكالات /

أعلن القيادي في تنظيم القاعدة، حمزة بن لادن، عن مقتل نجله "أسامة"، البالغ من العمر 12 عاما.

وفي رسالة بعثها حمزة بن لادن إلى والدته وإخوته، لم يكشف نجل مؤسس تنظيم القاعدة عن كيفية مقتل ابنه، مع ترجيح مصادر جهادية أن "أسامة" قضى بغارة على مواقع للقاعدة بين أفغانستان وباكستان.

ويعود تاريخ الرسالة التي بثتها معرفات تابعة لتنظيم القاعدة، إلى شهر ذي القعدة 1438، الموافق تموز/ يوليو، أو آب/ أغسطس الماضي.

وقال حمزة بن لادن إن "هذه المصائب والبلايا التي تصيبنا في هذا الطريق، لا تزيدنا إلا ثباتا وتماسكا واستبسالا".

يشار إلى أن معلومات راجت قبل أسابيع عن احتمالية وصول حمزة بن لادن (26 عاما) إلى سوريا، لقيادة تشكيل يتبع لتنظيم القاعدة مكون من المنشقين عن هيئة تحرير الشام، وآخرين عن "جند الأقصى" وتنظيم الدولة.

#حمزة بن لادن #مقتل

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