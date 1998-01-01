فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

عالم الفن

"يعملوها الصغار ويقع فيها الكبار"، تعتبر هذه الجملة هي الأكثر تعبيرا عن حال عدد كبير من الآباء الذين تتسبب تصرفات أبنائهم في إيقاعهم بالعديد من الأزمات، وسواء كان هذا التصرف سليم أو خاطئ، لا يملك الآباء فرصة الدفاع عن الحق بقدر رغبتهم في الوقوف في صف أبنائهم، وهو ما يحدث كذلك في عالم الفن، ويتسبب في معظم الأحيان في خسارة هؤلاء الفنانين لأصدقائهم من داخل الوسط.



وبحسب تقرير "فيتو"، يأتي الفنان فاروق الفيشاوي، في مقدمة هؤلاء الفنانين، وبخاصة أن تلقائية وعفوية نجله "أحمد"، كثيرا ما تسبب في أزمات داخل الوسط الفني، وكان من بين هذه الأزمات ما حدث بينه وبين المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي اضطرت لتقديم شكوى ضد "أحمد" بسبب تعطيله تصوير فيلم "اللعبة شمال"، وهو ما أغضب "فاروق"، وجعله يهاجمها في وسائل الإعلام، بخاصة أنها لجأت للمصادر الرسمية في حل أزمتها مع ابنه، ولم تلجأ إليه على الرغم من ارتباطهما بعلاقة صداقة قوية، مؤكدا أنه لا يرغب في معرفتها مرة أخرى.



وفي هذه القائمة، نجد كذلك الفنانة والراقصة زيزي مصطفى، التي أنهت علاقة الود والصداقة التي جمعتها بالمخرج خالد يوسف، بعدما أعلن خطبته لأبنتها الفنانة منة شلبي، ثم تراجع عن قراره وتزوج من أخرى.



واتخذت الفنانة ميرفت أمين، نفس موقف "زيزي"، بعدما انفصلت الفنان شريف رمزي عن ابنتها "منة"، وتزوج من صديقتها الفنانة ريهام أيمن.



الفنان هشام سليم، كذلك من الفنانين، الذين وردت اسمائهم في هذه القائمة، وبخاصة بعد الأزمة التي وقعت بين ابنته والفنانة ياسمين عبد العزيز، وترتب عليها قيام "ياسمين" برفع دعوى قضائية ضدها، ولم تنتهي الأزمة إلا باعتذار الفتاة لـ"ياسمين".