رام الله : الإحتلال يخرج الطلبة من مدارس قرية دير نظام بالقوة

رام الله /سما/

أفاد مسؤول محلي فلسطيني بقيام قوات “الاحتلال” الإسرائيلي الأحد بإغلاق مداخل قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله، ومداهمة منازل وتفتيشها وإخراج الطلبة من المدارس بالقوة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن منسق لجنة الدفاع عن الأراضي صافي التميمي قوله إن سيارات جيب عسكرية وجرافة ومصفحتين اقتحمت القرية فجرا، دون معرفة الأسباب .

وأوضح أن “قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها، كما اعتلت أسطح منزلين ومقر مجلس البلدة”.

وأشار إلى أن تلك القوات اقتحمت المدارس، أثناء أداء الطلبة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعملت على اخراجهم بالقوة، مرجحا أن الوضع مهيأ للتصعيد، خاصة بعد اقتحام مماثل يوم أمس، أعقبه مواجهات، واصابة العشرات بحالات اختناق.