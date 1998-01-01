سهير رمزي تخلع الحجاب بعد 20 عام من ارتدائه!

عالم الفن

شاركت الفنانة المصرية سهير رمزي جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً برفقة الإعلامية بوسي شلبي، وظهرت في إحدى الصور بدون حجاب.

وظهرت الجندي بأزياء شتوية مرتدية معطف وقبعة من فرو الفهد، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بحفاظها على شبابها وإناقتها، وطريقة اختيارها لملابسها.

وأثار ظهور رمزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب ارتدائها قبعة بالصورة، مع ظهور شعرها الأصفر منسدلاً على كتفيها، وكأنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاماً.

يُذكر ان رمزي قالت في تصريحات صحافية سابقة: "أنا عمري ما قلت إني محجبة، أنا قلت إني ست محتشمة، أنا كنت بلبس عريان ومايوهات وقصير، ومبقتش بعمل كل ده، وقلت هحتشم وهلبس زي لا هو عريان ولا قصير، واللي أنا لابساه على راسي ده غطاء رأس وليس حجاب".