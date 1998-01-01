جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

سهير رمزي تخلع الحجاب بعد 20 عام من ارتدائه!

الأحد 31 ديسمبر 2017 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سهير رمزي تخلع الحجاب بعد 20 عام من ارتدائه!



عالم الفن

شاركت الفنانة المصرية سهير رمزي جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً برفقة الإعلامية بوسي شلبي، وظهرت في إحدى الصور بدون حجاب.

وظهرت الجندي بأزياء شتوية مرتدية معطف وقبعة من فرو الفهد، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير معبرين عن حبهم لها وإعجابهم بحفاظها على شبابها وإناقتها، وطريقة اختيارها لملابسها.

وأثار ظهور رمزي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل بسبب ارتدائها قبعة بالصورة، مع ظهور شعرها الأصفر منسدلاً على كتفيها، وكأنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عاماً.

يُذكر ان رمزي قالت في تصريحات صحافية سابقة: "أنا عمري ما قلت إني محجبة، أنا قلت إني ست محتشمة، أنا كنت بلبس عريان ومايوهات وقصير، ومبقتش بعمل كل ده، وقلت هحتشم وهلبس زي لا هو عريان ولا قصير، واللي أنا لابساه على راسي ده غطاء رأس وليس حجاب".

#سهير رمزي #الحجاب

أخبار ذات صلة

صورة| كيف اشعلت سهير رمزي فايسبوك وإنستغرام؟

سهير رمزي: تبرأت من بعض أفلامي العارية ولم انتخب مرسي

فيديو| ‘سهير رمزي‘ تبرّر تقبيلها للفنانة ‘صابرين‘ في فمها !

سهير رمزي: قررت الاعتزال بعد سماع درس ديني.. وزوجي لا يحب مشاهدة 50% من أفلامي

بالفيديو: سهير رمزي تعترف بأكبر جريمة اقترفتها بسبب أمها

صورة: صابرين تخلع الحجاب فماذا قالت ؟

الأكثر قراءة اليوم

القرار الاستراتيجي لجيش الاحتلال .. لماذا لا يتم استهداف مطلقي الصواريخ من غزة؟

الديوان الملكي الاردني يعلق رسمياً على انباء محاولة انقلاب على الملك ويهدد

مصادر لـ"سما": الرد الاسرائيلي على طلب السلطة اعادة 50 ميجاوات لغزة يصل اليوم

ليبرمان مهاجما قادة حماس: وكالتكم لإيران ستهدم قطاع غزة بالكامل

في 5 أشهر.. مصرية تتزوج 3 رجال عرفياً بينهم سعوديان عبر فيسبوك

شاهد ..جماهير الأهلي المصري تهتف لفلسطين أمام أتلتيكو مدريد

وزراء ومسؤولون اسرائيليون ينتقدون نتنياهو: لماذا يصمت امام حماس واستمرار اطلاق الصواريخ ؟

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

خلال جلسة الحكومة.. نتنياهو يتوعد المقاومة ويحمل حماس مسؤولية التصعيد من غزة

ايران - ارشيف

تل ابيب : ايران دواة عظمى لا قبل لنا بها عسكريا واسقاطها يتم من الداخل

السنوار -ارشيف

هآرتس: أوضاع غزة قد تدفع السنوار لاتخاذ قرار بالتصعيد ضد إسرائيل

المصالحة

صحيفة: "ضيق" مصري لتأخر إنجاز المصالحة..ولا عودة قبل ضمانات بعدم وضع العراقيل

مستوطنات - ارشيف

اليوم ..تصويت تاريخي لحزب الليكود لضم الضفة وغزة وغور الاردن الى اسرائيل

الاتصالات الفلسطينية