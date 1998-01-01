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الحمد الله يتسلم تقرير التعداد العام للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان

الأحد 31 ديسمبر 2017 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاحد، في مكتبه برام الله، تقرير التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، من رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض.

واطلع الحمد الله من عوض على اهم النتائج التي جاءت في التقرير، مؤكدا أهمية البناء عليها في وضع السياسات العامة لتحسين الوضع الحياتي والمعيشي لأبناء شعبنا في لبنان، مطلعا أيضا على سير عمل الجهاز المركزي للإحصاء في عملية التعداد العام في محافظات الوطن.

واشاد رئيس الوزراء بعمل الجهاز المركزي للإحصاء وجهودهم في عملية التعداد في لبنان، مثمنا جهود الاشقاء اللبنانيين في هذه العملية، والتعاون الذي قدموه للطواقم الفلسطينية وتسهيل عملهم.

#الحمد الله #المخيمات

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